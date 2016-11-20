На Кубке наций в Бухаресте подрались российский и грузинский борцы

На Кубке квропеских наций в Бухаресте поединок российского и грузинского борцов греко-римского стиля завершился дракой.

К конфликту спортсменов присоединились другие люди, вследствие чего потасовка стала массовой. Россиянин Имиль Шарафетдинов и грузин Зураб Датунашвили до того, как учинили драку, несколько раз обращались к судье с какой-то жалобой, передает РИА "Новости".

В какой-то момент уроженец Грузии ударил своего оппонента ладонью по лицу. Тот хотел нанести обидчику ответный удар, однако судья остановил бойца.