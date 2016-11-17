Хасана Бароева лишили серебра ОИ-2008 из-за допинга

Международный олимпийский комитет принял решение лишить российского борца Хасана Бароева серебряной медали, которую он завоевал на ОИ-2008. Причиной стало употребление спортсменом допинга.

Повторная проверка на допинг выявила в организме Бароева запрещенный препарат туринабол - стероид, который приводит к увеличению силы спортсмена, не влияя при этом на его вес.

Всего в список МОК попали восемнадцать спортсменов, в крови которых был обнаружен допинг. Кроме Бароева в нем оказались еще три россиянина: занявшая четвертое место на Олимпиаде прыгунья Елена Слесаренко и штангисты Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков, завоевавшие бронзу и лишенные наград по решению МОК.

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