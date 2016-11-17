Праздник на ковре

Для самбистов выход на ковёр – всегда праздник, поэтому где, если не на ковре, отмечать этим спортсменам свой главный день – Всероссийский день самбо?

Центральный старт

День рождения российского национального вида борьбы отмечают 16 ноября – именно в этот день в 1938 году Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ о развитии самбо. Начало же традиции отмечать Всероссийский день самбо положили в 2008 году, когда самбо исполнилось 70 лет. С тех пор ежегодно этот день отмечают по всей стране, конечно же, проводя праздничные турниры.

В этом году такие соревнования провели в 100 городах России, а центральный старт состоялся в Москве. В столицу съехались 160 юных самбистов в возрасте 15-16 из семи федеральных округов страны, а также спортсмены из Донецкой Народной Республики (ДНР), которая впервые принимала участие в праздновании Всероссийского дня самбо.

«День рождения самбо – это самый главный наш праздник. Вы, когда празднуете свой день рождения, приглашаете близких, родных, так же и мы», – поделился с корреспондентом «Аргументов недели» президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.

В первый соревновательный день борцы показали, насколько они готовы к труду и обороне, сдав нормы ГТО. Лучше всего с задачей справились спортсмены из команды Москвы, на втором месте финишировали представители Алтайского края, а замкнула тройку основная команда Московской области.

Второй день празднования спортсмены провели уже в борьбе на ковре в наиболее зрелищном командном формате «стенка на стенку» – побеждает команда, чьи спортсмены в сумме набрали больше всех балов по итогам схваток в девяти весовых категориях.

Первенствовали в соревнованиях по борьбе снова московские самбисты, которые, таким образом, завоевали «золото» в итоговом зачёте. Представители сборной Московской области смогли реабилитироваться за третье место по нормам ГТО и выиграли в борьбе «серебро», что позволило им занять итоговое второе место. Третье место в борьбе разделили между собой Краснодарский край и Самарская область, в итоговом же зачёте «бронза» досталась спортсменам с Кубани. В борьбе достойно выступили и самбисты из ДНР, которые, например, обогнали борцов из сборных Ставропольского и Алтайского края, а также Нижегородской области. Крымские спортсмены в турнирной таблице соревнований по борьбе заняли седьмое место из шестнадцати, что тоже можно назвать хорошим результатом. Соревновательный принцип, тем не менее, в этом турнире был действительно не на первом месте, ведь, когда речь идёт о Всероссийском дне самбо, можно с уверенностью и при этом совершенно без пафоса сказать, что главное здесь – участие.

Самбо движется к Олимпиаде

Стоит сказать, что повод для праздника в семье самбо был двойной – помимо дня рождения самбо отмечали и неожиданно успешное выступление российских спортсменов на чемпионате мира в болгарской Софии. Все три сборных – мужская и женская команды по спортивному самбо, а также мужская сборная по боевому самбо заняли на соревнованиях первые места в общекомандных зачётах, при этом в боевом самбо россияне и вовсе не оставили никаких шансов соперникам, выиграв «золото» во всех весовых категориях.

«Это выступление было даже чересчур удачным. Мы, конечно, ставили планку выиграть в командах, но такого результата не ожидали. Чрезвычайно сильно выступили наши спортсмены, особенно боевые самбисты – девять из девяти – такого никогда не было, это произошло впервые за историю нашего вида спорта!», – прокомментировал результаты выступления россиян на турнире Елисеев.

Настолько ошеломительный успех сборной России лишний раз подтверждает, что самбо, в отличие от многих других видов спорта, в России развиваться действительно хорошими темпами. Особое внимание ВФС при этом уделяет детскому и юношескому самбо – в 2016 году стартовали такие крупные проекты, как «Самбо в ГТО», «Самбо в школу» и «Самбо в вузы». Теперь элементы этого вида борьбы официально включены в комплекс ГТО, постепенно самбо входит и в школьную программу третьим уроком физкультуры, а студенты российских вузов теперь имеют свою Всероссийскую студенческую лигу самбо. Кроме того, на прошедшем в октябре этого года заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта тема самбо стала одной из приоритетных, и это теперь должно дать дополнительный импульс к движению к главной цели – вхождению самбо в олимпийскую семью.

«Я считаю, что если вопрос выносится на заседание такого государственного органа, как Совет при Президенте по спорту, то это уже показатель того, что государство хочет уделить внимание нашему виду спорта, – отметил Елисеев. – Хотелось бы, чтобы сегодня наш президент и правительство поддержали нас в вопросе признания самбо олимпийским видом спорта, чтобы не одна наша федерация двигала самбо к этому, а вся страна. Как мы захотели Сочи сделать олимпийским городом, так же мы должны захотеть сделать самбо олимпийским видом спорта и делать для этого всё: открывать школы, секции, спортивные клубы. Мы должны понимать, что самбо – это наше российское достояние».