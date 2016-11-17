Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован

Кафельников ничего не сообщил о конкретных причинах, по которым он попал в больницу, только сказал, что врачи сделали ему операцию. Олимпийский чемпион рассказал о госпитализации на страничке в Twitter.

Олимпийский чемпион 2000 года и вице-президент российской Федерации тенниса Евгений Кафельников находится в больнице уже нескоько дней, передает ТАСС.

В социальные сети Кафельников выложил снимки, сделанные в больнице. На вопрос коллеги по спорту Елены Весниной "Что случилось?" спортсмен только сообщил, что ему сделали операцию.

42-летний Евгений Кафельников – самый титулованный спортсмен в российском теннисе за всю его историю.