В Москве начали праздновать Всероссийский день самбо вместе с самбистами из ДНР

Соревнования, приуроченные к празднованию Всероссийского дня самбо-2016, стартовали в Москве во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.

160 юных спортсменов в возрасте 15-16 лет представят на турнире семь федеральных округов Российской Федерации, Москву, а также Донецкую Народную Республику (ДНР), которая впервые принимает участие в праздновании Всероссийского дня самбо. На протяжении всего первого дня самбисты будут сдавать нормы «Готов к труду и обороне» (ГТО), а сами схватки в командном формате «стенка на стенку» пройдут во второй день.

Напомним, что традиции праздновать Всероссийский день самбо дали старт в 2008 году, когда этому виду спорта исполнилось 70 лет. С тех пор ежегодно 15-16 ноября этот день отмечают все причастные к национальному виду борьбы. В этом году праздничные турниры пройдут в 100 городах России.

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