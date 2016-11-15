Хавьер Фернандес: Пока другие катаются по Америкам, срываю аплодисменты в Москве

Обычно, когда произносят словосочетание : «Испания - спорт», то в первую очередь возникают ассоциации с футболом: легендарные клубы «Барселона», мадридский «Реал». Эти же команды знамениты своими не только футбольными достижениями, но и баскетбольными.

Если еще немного подумать, то, конечно же, человек, интересующийся спортом, вспомнит теннисную звезду - Рафаэля Надаля. Правда и тут без футбола не обошлось. Дядя легендарного теннисиста, не менее известный футболист «Барселоны» и сборной Испании 80–90–х годов Мигель Надаль.



Но, до последнего времени никто и представить не мог, чтобы фигурист из солнечной Испании мог не просто взойти на пьедестал почета, но еще и выигрывать любые самые престижные турниры, вплоть до чемпионатов мира. Имя этому чуду - Хавьер Фернандес. Ему в последние несколько лет нет равных в мире. Он побеждает на каждом турнире, в котором принимает участие. Не стал исключением и этап Гран при в Москве. Причем в российской столице Фернандес побеждает не первый раз. Можно сказать, что российская столица – счастливый город для улыбчивого представителя южной страны. Тем не менее, мы не стали разрушать стереотипы и начали общение с чемпионом мира и Европы Хавьером Фернандесом с вопросов не о фигурном катании, а о футболе.



Переполненный «Сантьяго Бернабеу» аплодировал стоя



-Испания – солнечная страна. Никаких ассоциаций с зимними видами спорта не возникает. Футбол - другое дело. В футбол играли?



-Конечно. В детстве, как и все испанские ребята играл в футбол.



-Но сейчас вы фигурист. Из футбола, простите за откровенный вопрос, вас выгнали?



-В футболе попробовал себя на всех позициях. Вначале на позиции защитника, а затем в полузащите. А потом и нападающим был. Много забивал.



-И в воротах тоже играли?



-Нет, вот голкипером никогда не был.



-Странно. Мне казалось, что перчатки вратаря сами просятся к вам в руки. Голкипер - Хесус Фернандес Кольядо долго был четвертым номером в мадридском «Реале» и сейчас покинул Королевский клуб. Слышал, что он ваш родственник.



-Да, все правильно. Но быть на страже ворот меня никогда не привлекало.



-И все–таки вы ушли из футбола, если много забивали?



-Довольно долго играл в футбол. Но однажды понял, что это не мое.



-Вы живете в Мадриде. Ваша любимая команда: «Реал» или «Атлетико»?



-Мадрид - мой родной город. Я в нем родился. Раньше жил совсем рядом со знаменитым на весь мир музеем Прадо. Сейчас переехал из центра за город. Поэтому в Прадо бываю довольно редко. Жил бы, как раньше рядом, то бывал бы там чаще. А болею за «Реал». За него переживаю с самого рождения. Сейчас я - почетный болельщик «Королевского клуба». Даже бил по мячу на легендарном «Сантьяго Бернабеу».



-Вы выступали на этом стадионе?



- Если быть совсем точным, то в прошлом сезоне открывал матч «Реала» и «Альмерии». Сделал символический удар по мячу. Мне аплодировал весь стадион. Он был заполнен до отказа. Причем люди аплодировали стоя. Испанцы не так часто добиваются успехов в зимних видах спорта. Поэтому было очень приятно.





Богатый футбол помогает бедному фигурному катанию



-Теперь в футболе вы делаете только символические удары?



-Нет. Играю. И часто.



-Теннисным мячом?



-Откуда вы это знаете?!



- Нам рассказал об этом российский фигурист, неоднократный призер чемпионатов Европы Сергей Воронов. Он сказал, что Хави (уменьшительное имя Фернадеса – прим. авторов) очень любит играть в футбол.



-Да, это правда. Кстати, большинство мужчин-одиночников с удовольствием, скажем так, балуются, играя ногами в мяч. В футбол мы часто играем на разминке. О! Очень хорошо помню, как Сергей Воронов, еще один ваш одиночник - Артур Гатчинский и я устроили даже турнир, кажется в Латвии. Причем делали это как раз теннисным мячом. Обычно мы играем 3 х 3, ставим скамейки вместо ворот и «понеслась». Многие наставники в фигурном катании протестуют против нашего футбола. Они боятся, что мы можем получить травмы. Поэтому мы гоняем, что называется без фанатизма.



-А почему именно теннисным мячом?



- Тут дело в размерах. Спрятал его, в случае чего в карман, и вроде в футбол и не играл (смеется). Кстати, на одном этапе Гран–при в Москве, мы с Сергеем Вороновым играли в теннис. Он и в теннис играет отлично.



-Как вы общаетесь?



- Я немного говорю по–русски. Но этого для полноценного общения не хватает. Воронов тоже знает некоторое количество испанских слов. Но его испанского хватает только на слова, типа: «Привет», «Давай!», «Как дела?». Поэтому общаемся на английском. У нас уже давно сложились дружеские отношения.



- То, что футбол в жизни навсегда, говорит и тот факт, что у вас кажется даже есть футбольный спонсор?



-Да. Есть. В Испании богатый футбол помогает бедному фигурному катанию!







Сестра вдохновляла на успех



- С футболом все понятно. Поэтому очень интересно почему выбрали фигурное катание?



-До фигурного катания «дорос» не сразу. . После футбола увлекся теннисом. Испании очень любят Надаля. В нашей стране его знают буквально все. Но теннис меня не вдохновлял. Потом попробовал себя в роли конькобежца.



-Уточняем: не фигурное катание, а скоростной бег на коньках?



-Именно.



-Насколько я знаю, в Испании вообще нет условий для занятий этим видом спорта. Вам не давали покоя лавры пятикратного олимпийского чемпиона американца Эрика Хайдена?



-Да, вы правы, с конькобежными стадионами в Испании большая проблема. Понял, что пятикратным олимпийским чемпионом мне не стать. Решил поменять коньки скоростного бега на «фигурки».



-Почему не вернулись в футбол или в крайнем случае в теннис? Как вышло, что в солнечной Испании вы неожиданно стали заниматься зимним видом спорта?



-Объясняется все очень просто. Моя старшая сестра Лаура – фигуристка. Я всегда очень внимательно наблюдал за ее выступлениями. Но серьезно начал заниматься довольно поздно. К тому времени, когда я стал заниматься фигурным катанием, некоторые его уже бросают.



-Да, у нас начинают рано. К примеру, Елена Радионова стала серьезно заниматься фигурным катанием, когда ей было меньше четыре лет!



- Ну вот, видите! Кстати, вам наверное будет интересно узнать, что я некоторое время тренировался в группе российского наставника Николая Морозова! Но вернемся к моей сестре. Лаура - очень талантливая фигуристка, выступала на первенствах мира и Европы. И мне часто хотелось повторить ее успехи. Я очень и очень старался. Если бы ни Лаура, не быть мне чемпионом.



-Но вы уже все эти достижения перекрыли.



-Раньше я за неё очень сильно переживал. Был рад, когда она выступала успешно. Теперь она гордится моими достижениями.



-Для фигурного катания условия в Испании тоже отнюдь не шикарные?



-Вы – правы, в Испании есть всего семь катков, где можно проводить соревнования по фигурке и хоккею с шайбой.



-На одном таком стадиончике был один из ваших собеседников. Во время командировки на футбольный матч: «Барселона» - «Спартак» случайно оказался на катке, где проводился чемпионат мира по хоккею группы «С». Играли сборные Испании и Франции за выход в группу «В». Трибуны – пустые.



-Раньше и на фигурное катание никто почти не ходил. А в прошлом сезоне во время финала Гран-при был аншлаг. Но, вы правы - стадионов для фигурного катания для такой большой страны маловато.





Фламенко, тореадор, Фигаро в одном флаконе



-Ваши приятели не удивлялись, что вы занимаетесь фигурным катанием? Вам наверняка приходится очень подробно объяснять, что это за вид спорта.



-Теперь уже не приходится. Все мои друзья из числа тех, с кем я подружился еще в детстве. Они переживали за меня, когда я был еще мальчиком. И теперь они разбираются в фигурном катании. Не хуже москвичей!



-Вы первый испанец, который выиграл чемпионаты Европы и мира. Вы - первый испанский фигурист аж с 1956 года, которому доверили честь представлять Испанию на Белой Олимпиаде. Но в Сочи вам совсем немного не хватило до пьедестала. Вы заняли четвертое место.



- После короткой программы был третьим. В произвольной программе меня ожидало разочарование из-за нелепой ошибки. Мой четверной сальхов судьи приняли за тройной. Это стоило мне медали. Теперь буду «докатываться» до 2018 года. Хочу взять олимпийское золото.



-Вы – испанец, и не могли не использовать такую музыку, как фламенко.



- Вы сами сказали: я - испанец! Спасибо моему соотечественнику - хореографу Антонио Нахарро. Вы его знаете, потому что он работал с вашими танцорами на льду Еленой Ильиных и Русланом Жиганшиным. Но у меня был и образ тореадора, и Фигаро.



-У вас очень эмоционально получается. Вы свои образы преподносите как бы полушутя, полусерьезно.



-Большое спасибо, что вы – оценили. Но самое главное, что их оценивают судьи. Это главное. И, конечно - публика. В том числе и московская.



-Кстати, выступая на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, удается ли вам наблюдать за соревнованиях в других дисциплинах фигурного катания? Предположим состязаниями женщин–одиночниц?



- Понимаю ваши намеки. У вас сейчас очень классные девушки. В позапрошлом сезоне в Европе и мире была лучшей Тухтамышева. Но сейчас она уступила свои позиции Медведевой, Погорилой, Радионовой. Но, честно говоря, не хватает времени внимательно следить за их выступлениями. Мне самому надо готовиться к выступлениям. И готовиться очень серьезно. Так что могу только пожелать им удачи. Добавлю, что они все очень симпатичные.



-В последние сезоны очень здорово выступают японцы. К примеру, совсем недавно в мужском одиночном катании «рулил» японец Юдзуру Ханю.



-Да. Ханю очень силен. Но в сезоне 2014–2015 я у него выиграл. И в этом году собираюсь победить. Вообще японская школа одиночного катания очень сильная. Но ее воспитанники не всегда стабильно выступают.





Скоро начну учить русский



-Какие возникают ассоциации, когда говорят Россия, Москва?



-Не буду оригинальным. В первую очередь это Красная площадь, матрешка и, еще – водка. Но, пожалуй, есть еще одно. Это этап серии Гран–при, который проходит в Москве. Эти соревнования проходят на самом высоком уровне. Поэтому мне всегда нравится бывать в вашем городе.. Я здесь не первый раз. Организация – супер. Поэтому скажу спасибо тем людям, которые готовят эти соревнования: Горшков, Коган, Лакерник, Полинский.



-Весьма любопытно, что вы постоянно приезжаете в Москву, на Cup of Russia в Москве. Но вначале не выигрывали, хотя к этому моменту уже побеждали на первенстве континента.



-Так сложилось, что я был вторым, потом третьим. И тогда я сказал себе: «Я обязательно должен выиграть в Москве!» Тем более, что у меня здесь появилось очень много русских поклонников и во время моих выступлений меня страстно поддерживают зрители. Но победив один раз в вашем городе, мне очень захотелось выиграть вновь. И я этого добился. И хочется приезжать сюда вновь и вновь. И, конечно побеждать. Мне радостно встречаться с местными поклонниками фигурного катания. Меня только в Испании поддерживали сильнее. Добавлю, что этап в Москве мне очень и очень подходит. Чисто по спортивно-техническому процессу. По времени. И пока другие катаются по Америкам, я срываю аплодисменты в Москве.



-У вас нет желания начать учить русский язык?



-Есть и огромное. Надо только найти время! Надеюсь, что придет время, когда приехав на московский этап, я буду уже давать интервью по–русски. И надо еще найти преподавателя.



-Быть может вам помогут наши девушки–одиночницы: Медведева, Погорилая, или Радионова.



-Хм. Очень хорошая идея!





ПОРТРЕТ от «Аргументы неделi»



Хавье́р ФЕРНАНДЕС ЛОПЕС



Родился 15 апреля 1991 года в Мадриде



Двукратный чемпион мира: 2015 & 2016.



Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира 2013 и 2014 годов. Четырёхкратный чемпион Европы 2013, 2014, 2015 и 2016 годов. На Белой Олимпиаде-2014 в Сочи занял четвертое место.



Трехкратный победитель Cup of Russia: 2014, 2015, 2016. В 2011 был вторым и в 2013 – третьим.



Чемпион Испании 2012 – 2016 годов.



Тренеры: Брайан Орсер и Трейси Уилсон.





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