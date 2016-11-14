Розыгрыш Межконтинентального кубка UWW завершился триумфом российских борцов

Мужские сборные России по вольной и греко-римской борьбе, а также женская сборная по борьбе одержали победы в розыгрыше Межконтинентального кубка Объединенного мира борьбы (UWW), который завершился в Москве.

В финале турнира по греко-римской борьбе сборная России одолели команду Беларуси со счётом 5:1, проиграв лишь одну схватку. Третье место заняла сборная Азербайджана.

Российские борцы вольного стиля в финале со счётом 13:11 по сумме баллов, заработанных спортсменами в ходе схваток, победили сборную Азербайджана. В матче за третье место сборная Ирана оказалась сильнее команды Турции.

В женском турнире россиянки в решающем матче также победили команду Азербайджана по техническим очкам. «Бронзу» завоевала сборная Турции, которая в матче за третье место была сильнее Узбекистана.

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