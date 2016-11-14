Благотворительный марафон, который запустил футбольный клуб «Урал», продолжается. Уже в эту пятницу, 18 ноября, нападающий ФК «Урал» Роман Павлюченко отыграет DJ-сет в баре «Огонек» в поддержку юного футболиста Данила Сивчука, борющегося с раком крови.

Несколько лет назад у 13-летнего футболиста Данила диагностировали острый миелобластный лейкоз. В конце ноября Данилу предстоит операция по пересадке костного мозга, донором станет его старший брат.

Для трансплантации необходимы были дорогие препараты, общей стоимостью в 986 000 рублей. Сумму удалось собрать на благотворительном матче «Урал» - «Синара», который прошел 9 ноября.

После операции мальчику потребуются деньги для поддерживающего лечения. ФК «Урал» решил провести благотворительный DJ-сет, а за диджейский пульт встанет нападающий Роман Павлюченко. По окончанию вечера ресторан-бар «Огонек» перечислит средства на счет Данила.

Посмотреть на Романа Павлюченко за вертушками, послушать его миксы и поучаствовать в благотворительном вечере можно будет 18 ноября в ресторан-баре «Огонек», ул. Энгельса, 36.