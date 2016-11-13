МОК поддержал переизбрание главы WADA

Действующий глава WADA Крейг Риди, который был в числе чиновников, начавших расследование о применении допинга российскими спортсменами, намерен баллотироваться на новый срок.

МОК выступил в поддержку его переизбрания. В сообщении, опубликованном комитетом, сказано, что программа Риди направлена на соблюдение Олимпийской хартии, правил WADA и всех заинтересованных сторон. В связи с этим Исполнительный комитет считает целесообразным переизбрание британского чиновника на новый президентский срок.

При этом отношения МОК и WADA значительно ухудшились во время ОИ-2016. Глава МОК Томас Бах не принял рекомендации WADA насчет отстранения от Игр всех российских спортсменов. Кроме того, позднее Бах заявил, что Россия не получила возможности ответить на обвинения после публикации доклада Макларена по поводу применения допинга. По его мнению, это неправильно, и нужно дать российской стороне право высказаться.

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