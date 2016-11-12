Дриблинг Лионеля Месси сподвиг рестлеров из клуба Alpha Team сделать ему интересное предложение. Рестлеры предложили футболисту научить его ударам и броскам, чтобы он научил их работать ногами и своей технике.

Нападающий «Барселоны» известен своей виртуозной техникой владения мячом, которая практически ни одному из защитников не дает даже малейшего шанса его остановить.

Ролик с обращением борцов к футболисту попал в интернет, передает «Лента.ru». Если в общих чертах, то борцы постановочных зрелищных боев обещают Месси «научить правильно бить», чтобы он в свою очередь обучил их своим ударам. Рестлеры готовы предоставить Месси возможность поучаствовать в рестлинге по модели «шесть на шесть». Футболист пока никак не прокомме6нтировал оригинальное предложение.