Путин: есть такая идея - создать любительскую лигу по футболу

Любительская лига по футболу будет создана по образцу НХЛ – Ночной хоккейной лиги. Об этом в ходе беседы с коллективом ярославского завода «Автодизель» заявил сегодня президент России Владимир Путин.

Ночная хоккейная лига успешно функционирует в России с 2011 года. Почему бы не создать и аналогичную лигу по футболу?Президент ответил на этот вопрос утвердительно: идея есть и будет реализована.

В лиге НХЛ могут играть и женские команды (они пока не созданы), она призвана заниматься воспитанием спортсменов: любительские команды тренируются в специальных детско-юношеских школах олимпийского резерва.

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