Шесть российских самбистов стали чемпионами мира в Болгарии

В первый день чемпионата мира по самбо, что проходит в болгарской столице Софии, российские борцы завоевали шесть золотых медалей, не предоставив соперникам ни малейшего шанса. Турнир продлится до 13 ноября.

В споре за золотые медали у российской сборной конкурентов не было, передают РИА Новости.

В стартовый день чемпионата россияне завоевали шесть золотых наград из девяти. Россияне в стартовый день турнира завоевали 6 наград высшего достоинства из девяти разыгранных комплектов наград.

В соревнованиях по самбо и боевому самбо сойдутся борцы из 80-ти стран мира. Всего будет разыграно 27 комплекта наград.

Россиянка Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг) на «Армеец Арене» в Софии (Болгария) одолела белорусскую спортсменку Лейлу Аббасову. Бондарева уже дважды до этого становилась чемпионкой на мировых первенствах.

Соотечественница Бондаревой в весовой категории до 60 кг Яна Костенко одолела украинку Анастасию Шевченко.

Наш самбист Велимурад Алхасов (категория до 57 кг) в финале поборол Андрея Кучеренко (Украина), а россиянин Ислам Махачов (до 74 кг) стал сильнее борца из Болгарии Валентина Бенишева. Соотечественник Алхасова и Махачева, Михаил Мохнаткин (категория 100 кг) одолел Шаримирата Аннагуманова (Туркмения).

Чемпионом мира стал и россиянин Никита Клецков в весовой категории до 68 килограммов.