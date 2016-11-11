Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте

В российском профессиональном спорте законодательно закреплена уже сложившаяся система отношений - от правил перехода спортсменов в другой клуб до порядка составления с ними трудовых договоров.

Проект закона о правовом регулировании в профессиональном спорте Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

Инициатор законопроекта – Министерство спорта. Новые поправки в закон о физической культуре и спорте в России дают законодательное определение ключевых понятий профессионального спорта, таких, как "организатор спортивного соревнования", "профессиональная спортивная лига", "профессиональный спортклуб" и т.п.

Теперь спортивные сообщества будут обязаны прописывать в своих уставах подробный порядок перехода спортсмена в другой клуб и размеры выплат при этом. Законом запрещено использовать бюджетные деньги на оплату спортивных агентов и компенсаций спортсменам за досрочное прекращение трудового договора.

Новый законопроект регулирует и деятельность Независимой антидопинговой общественной комиссии.