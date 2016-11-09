Отважные сердца на челябинском ринге

В Челябинске прошел очередной турнир по профессиональному боксу из серии «Отважное сердце». Организаторы – хорошо известная челябинская компания «УралБоксПромоушен» Евгения Вайнштейна, вновь порадовали любителей мужественных зрелищ хорошими боями. Практически все соперники были под стать друг другу, и поединки отличались высокой конкурентностью и драматизмом. Кроме того уровень бойцовской подготовки был достаточно высоким, чтобы удовлетворить самых взыскательных зрителей. Сотрудники телеканала «Россия 24», к тому же, снимали все бои турнира, чтобы затем организовать их широкий показ.









Челябинец Юрий Герговский - победитель первенства среди студентов Челябинской области, в любительском бою, уверенно победил Тамирлана Раймкулова – победителя первенства вооруженных сил республики Казахстан. В профессиональном рукопашном бою челябинец, чемпион Европы и мастер спорта по вовинам вьет во дао (вьетнамское контактное единоборство) Денис Сулимов оказался на голову выше магнитогорца, чемпиона УРФО по mix – combat и всестилевому каратэ Станислава Ильюшенкова. Денис жестко и точно бил руками в голову, провел несколько красивых, амплитудных бросков. И исход поединка был вполне очевиден.

В профессиональных боксерских боях Георгрий Таджиев из Владикавказа и победитель первенства Европы, двукратный победитель первенства России Георгий Попов достойно победили своих соперников. На последних трех боях, которые явно стали украшением вечера бокса следует остановиться отдельно.











Директор «УралБоксПромоушен» Алексей Васильев:

- Бои получились красивые. Три поединка были завершены досрочно. Особо хочу отметить наших бойцов Алексея Евченко, Сослана Тодеева и Давида Закаряна, показавших очень достойный бой. Причем у Алексея Евченко соперником был мастер спрта международного класса из Москвы, необычайно опытный Владимир Флешгауэр. Но челябинец Евченко практически весь бой уверенно доминировал и смотрелся необычайно нарядно.



Главный судья соревнований Георгий Геращенко:

- Красивый бой показал дебютант полутяж Давид Закарян из Челябинска. Он сначала пропустил пару ударов в голову, но сумел собраться. Во втором раунде точно и жестко попал своему ретивому сопернику в челюсть, после чего серийно добил его. Нокаут.

Алексей Евченко, был вынужден работать очень аккуратно, из за сильного рассечения брови. Потому, что его просто могли снять с боя. А вообще-то Алексей очень жесткий и агрессивный боец, и подобная работа ему не свойственна. Соперник Владимир Флешгауэр вел себя в поединке очень достойно. Сумел все вытерпеть, и при этом демонстрировал хорошую технику и чемпионский характер. У Алексея такого опытного соперника пожалуй еще не было. Очень жаль, что наш нокаутер Сослан Тодеев выиграл досрочно и не успел показать в бою всего, на, что он способен. Тренер соперника выбросил белое полотенце на канаты. Это очень талантливый боец, с необычайно мужественным характером.



Сергей Новиков, тренер Алексея Евченко, и Давида Закаряна, первый тренер Сергея Ковалева:



Я своими ребятами очень доволен. Просто блестящий дебют получился у Давида Закаряна. Что еще тут сказать. Алексей Евченко в третьем раунде – восьмираундового боя получил сечку. Но, тем не менее, просто прекрасно, в своей манере провел весь бой. И выиграл. Его соперник Владимир Флешгауэр не просто МСМК, но и член сборной команды страны по любителям, очень серьезный и достойный боец. Я очень рад за Лешу. Он птица большого полета. Лидер по всем человеческим качествам. Его надо как можно скорее выводить на титульные бои. Он справится. Он в очень хорошей форме. И настроен он на работу в ринге по настоящему…







































