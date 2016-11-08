4,74 секунды – таков новый мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика, установленный голландцем Марсом Валком. Это на доли секунды быстрее предыдущего результата американца Лукаса Эттера.

Прошлый мировой рекорд Матс установил три года назад, собрав головоломку за 5,55 секунды. Прогресс очевиден, хотя и несравним с рекордом японского робота Sub1: 0,887 секунды.

Надо заметить, Лукасу Эттеру год назад было всего 14 лет, когда он установил рекорд мира, который был признан не сразу Всемирной ассоциацией кубика. Перед началом сборки сторон претенденту дают всего 5 секунд на осмотр. Первый официальный рекорд по сборке известной головоломки был установлен в 1982 году в Венгрии, на родине её создателя. Известен случай, когда кубик был собран в полёте американским парашютистом.

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