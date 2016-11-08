Международный олимпийский комитет впервые за 16 лет отдал престижную награду «Женщины и спорт» мужчине. Награжденный – эфиопский журналист Дажим Зинабу пять лет ведет радиопередачу о развитии женского спорта.

Поскольку эфиопский журналист-мужчина так много сделал для восстановления гендерного равенства в спорте, то и в МОК решили ликвидировать гендерное неравенство в наградах за эту миссию и Дажим получил главный приз, передает «Росбалт».

Награда присуждается с 2000 года людям, которые внесли крупный вклад в развитие женского спорта. В МОК сочли логичным, что если и награда будет присуждаться не по гендерному признаку. Дажим Зинабу своими передачами активно продвигает в Эфиопии не только женский спорт, но и права женщин на гендерное равенство и, безусловно, заслужил награду.