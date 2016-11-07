Энди Маррей впервые возглавил рейтинг теннисистов мира

Впервые в своей спортивной карьере английский теннисист Энди Маррей взлетел на пик рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, опубликованный сегодня на сайте этой международной организации.

Тем самым он подвинул на вторую ступень серба Новака Джоковича, занимавшего титул первой ракетки мира в течение 223 недель – дольше держался только Роджер Федерер из Швейцарии, ныне спустившийся на 16-ю строчку рейтинга. Зато на третей строчке рейтинга оказался другой швейцарец - Станислас Вавринка.

Маррей возглавил рейтинг Ассоциации после победы в финале парижского турнира над американцем Джоном Изнером, который не вошел в десятку лидеров рейтинга. Самый успешный из российских теннисистов Андрей Кузнецов занимает только 46-ю строчку; ниже по списку наши соотечественники Карен Хачанов, Михаил Южный и Константин Кравчук.

Читайте также:

Маррей стал рекордсменом, выиграв второе «золото» Олимпиады в одиночном разряде

Федерер, Раонич, Бердых и Маррей сыграют в полуфинале Wimbledon