Шамиль Тарпищев: Года через три снова поборемся за Кубок Дэвиса

Несмотря на то, что до Нового года остается еще почти два месяца, в большом теннисе уже сезон закончен: понятно, кто станет первой ракеткой мира по итогам года и у мужчин, и у женщин, прошли все крупные турниры. Нас всех, конечно же, волнуют выступления отечественных представителей ракетки и мяча. И лучшего собеседника, чем Шамиль ТАРПИЩЕВ, президент Федерации тенниса России, многолетний бессменный капитан национальной команды, член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и прочая, прочая, прочая – не найти.

- Шамиль Анвярович, теннисный сезон завершен. В нашей стране главным итоговым турниром является Кубок Кремля, который уже более четверти века проходит в столице на кортах «Олимпийского». В течение 20 лет вы являетесь председателем совета директоров этого турнира. Нынешний Кубок Кремля, который состоялся в конце октября, удался?

- Бесспорно. Скажу даже несколько пафосно: Кубок Кремля - это наше все! Это не просто традиционный турнир, в котором принимают участие почти все лучшие российские теннисисты. Это подведение итогов всего того, что происходит в российском теннисе, проводится много разных семинаров, сдаются отчеты. И еще очень много всего, что происходит вокруг тенниса. Здесь же рассматриваются новые предложения от спонсоров и рекламодателей. Во время проведения последнего турнира мы наметили план работы в российском теннисе до 2030 года.

Московские зрители всегда ждут многого от этого соревнования и с большим удовольствием приходят на трибуны «Олимпийского». Нужно еще отметить, что это наш самый старинный международный турнир. Такого нет больше. Причем он занимает очень достойное место в плотном международном календаре.

- А что скажите о чисто спортивных итогах Кубка Кремля? Понятно, что интересует прежде всего выступление российских теннисистов..

- У мужчин мне понравилось выступление нашей молодежи. Александр Бублик, почти двухметровый Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов (отмечу, что очень часто почему-то журналисты путают его фамилию и пишут – Качанов). Считаю, что у нас появилась талантливая плеяда.

- Но тот же Андрей Рублев уже давно подает большие надежды. Не слишком ли мы долго ждем, когда он раскроется?

- Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы он начал обыгрывать взрослых топ – теннисистов, а не своих сверстников. Но это не может произойти мгновенно. Надо набраться терпения. К сожалению, в начале года, в тренировочных занятиях Рублева был сделан ряд методических ошибок. И это помешало ему идти дальше в течение сезона. Жаль, конечно, потерянного времени. Но такова спортивная жизнь. Без ошибок не бывает.

- Вы говорите добрые слова о выступлении мужчин, но любители тенниса помнят еще недавние успехи, как в личных зачетах, когда Кафельников и Сафин даже занимали первую строчку рейтинга. А были еще Давыденко. Турсунов, Южный. Команда дважды брала Кубок Дэвиса, несколько раз выходила в финал. Теперь же о таком не приходится и мечтать, а люди хотят успеха…

-А ведь в этом году мы выиграли Кубок Дэвиса.

- ????

- Не слышали? Пока не у взрослых, а по разряду шестнадцатилетних! Что касается главной команды, то надо набраться терпения. Мы только - только возвратились в элитный дивизион. Приятно, что мы теперь будем играть в элитной группе. Но считаю, что рановато мы вошли в высшую лигу. Пока рановато. Наши молодые парни растут. Но тягаться с лучшими в мире им сейчас будет сложно. Думаю, что через три – четыре года мы созреем. И если не выиграем, то в финал уж войдем. Понимаете, ведь и тогда Кафельников и Сафин не сразу появились. К успехам постепенно шли. Потом многое сделало предыдущее поколение ребят, те же Черкасов, Чесноков, Волков. Они уже подбирались к самой – самой вершине. Вместе с ними потихоньку и росли те, кто потом и достиг наивысших успехов.

- У женщин положение сейчас значительно лучше?

- Меня очень порадовала победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде Дарья Касаткина.. Есть еще 18-летняя Анна Блинкова, 17-летняя Софья Жук, и совсем юная, 15 – летняя Анастасия Потапова. Кстати, Потапова в этом году выиграла юниорский Уимблдон. Она в финале обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:4, 6:3.

- Считаем, что в нынешнем сезоне, опытнейшая Светлана Кузнецова достойна всяческих похвал.

- Полностью согласен с вами. Для Светланы Кузнецовой это год один из самых лучших в ее карьере. Правда, вот на Олимпиаде у нее не сложилось. Но затем после победы на Кубке Кремля и полуфинала итогового турнира она вновь вошла в десятку лучших теннисисток мира. Света преподнесла отличный подарок к юбилею отца – Александра Кузнецова, великого велосипедного тренера. И не только в нашей стране, а во всем мире. Его достижениями мы можем гордиться. Знаю, что Александр несмотря на напряженный график своей работы, всегда очень внимательно следит за всеми достижениями своей дочери. Кстати, мать Светы – Галина Царева, – шестикратная чемпионка мира в спринтерских гонках на треке, когда Света росла, она все время её опекала. Так, что российский теннис может сказать огромное спасибо велосипедным родителям Светы.

По ходу Кубка Кремля у Кузнецовой возникли кое – какие проблемы. Он их сумела решить. Вышла в финал, и переиграла Дарью Гаврилову из Австралии. Последняя выступала нормально. Но «наелась». Играла в одиночке, паре, вновь в одиночке. И все это умело использовала Кузнецова. Света, победив Дарью Гаврилову в финале Кубка Кремля, ещё и отобралась на итоговый турнир года WTA, где как уже было сказано, выступила отлично, остановившись в шаге от финала. Вполне могла туда войти.

- Поподробнее проанализируйте этот турнир.

- Мне казалось, что Свете будет немного тяжело перестроиться. Тем более играть без отдыха. Но, считаю, что Света отыграла очень успешно. Всем бы хотелось, общей победы. Но сезон был слишком трудный, и после Кубка Кремля Кузнецовой не удалось полностью восстановить свои силы. Приятно, что Светлана Кузнецова, как объявили организаторы, претендует на приз за лучший удар Итогового турнира года. WTA выбрала по удару с каждого из восьми дней Итогового турнира. Во втором и шестом днях лучшей стала Кузнецова. А победительница турнира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова была номинирована за первый, седьмой и восьмой дни. Свету Кузнецову можно за выступления в этом году только хвалить. Она показывала свою игру, свой класс. Хотя и Цибулкову она поначалу уверенно переигрывала и взяла первый сет – 6:1! Затем она проиграла второй сет на тай – брейке. Обидно проиграла. И в третьей, решающей встрече, проигрывая поначалу – 0:2, затем взяла четыре гейма подряд и повела – 4:2! Но в том и отличие женского тенниса от мужского, что здесь все более непредсказуемо и затем Света умудрилась те же четыре гейма подряд отдать и не попасть в финал. Но, как выяснилось, уступила она будущей победительнице турнира.

И еще. Несколько слов хочу сказать о 19- летней Дарье Касаткиной. Она уверенно сыграла и на Кубке Кремля и в нынешнем сезоне в целом. Дарья очень прибавила в своей подаче.

- Слушали, что она заявила о том, что после Кубка Кремля уйдет в отпуск. Это правда?

- Что это ее право. Видимо, она считает себя уставшей. Ей все – таки только 19! Может организм не выдерживает.

- То есть молодые наши спортсмены выступают по – прежнему успешно.

- В возрастной категории от 12 до 18 лет мы держим марку. Россия традиционно самая сильная в Европе в этой возрастной группе. За последние лет пятнадцать мы из тройки не вылетали. К примеру, в прошлом году мы победили в 612 финалах в 221 турнире. В этом году, а год еще у юниоров не завершен у нас уже 522 победы.

- И напоследок немного о другом. Известно, что вы страстный поклонник футбола. Как отнеслись к нашими неудачам в нынешнем году. В рейтинге мы опустились на 53 (!) место! Провалили не только Евро-2016, но и с молодежкой выступили как никогда безобразно. Команда заняла лишь пятое место из шести.

- На мой взгляд, главная ошибка в том, что в футболе мало доверяют молодым. У нас в теннисе тоже у мужчин смена поколений, но мы думаем о будущем. А футбол вообще народный вид спорта. Поэтому неудачи молодых футболистов меня расстраивают больше. Непонятно, почему не дают дорогу в командах мастеров, ребятам, которые побеждали на юношеских Евро? Кроме Головина из ЦСКА и вспомнить некого. Что же касается первой сборной, то, считаю, она показала свой уровень. Таково состояние нашего футбола на сегодняшний день. Увы. Еще перед началом турнира вспоминал старый футбольный анекдот:

Один болельщик спрашивает у другого:

- За кого будешь болеть на Евро – 2016?

- Как это за кого?! За Россию, естественно!

- А потом?

Грустный анекдот, но, увы, в точку.

- Вы по – прежнему в своем загородном доме играете теннис с бывшими футболистами Александром Мостовым, Николаем Писаревым?

- Увы, все реже и реже. Раньше была традиция, что они приезжали на Новый год и мы обязательно перед началом торжеств играли. Не знаю получится ли в этот раз.

- Мостовой вообще считался лучшим теннисистом среди футболистов. Даже рассказывал, что вам оказывал достойное сопротивление…

- Ну, пусть он так считает! Сашу просто всегда подпускал близко, чтобы не огорчать. Впрочем, не говорите ему об этом! А то играть откажется! (Смеется).





Читать также:

Другие новости спорта

См. все новости дня