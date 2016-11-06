Костя Цзю стал отцом в пятый раз

У известного российского боксёра Константина Цзю родился пятый ребёнок. Его дочь от второго брака с Татьяной Авериной появилась сегодня в той же московской клинике, что и сын Владимир год назад.

Известно, что у чемпиона трое детей от первого брака - Тимофей, Никита и Анастасия, которые живут с мамой в Австралии. Причём, старший 21-летний сын уже активно выступает на ринге. Последняя дочка родилась в положенный срок, роды прошли благополучно, Константин и Татьяна собираются назвать её Викторией.

Прославленному спортсмену сейчас 47 лет. За время спортивной карьеры Костя Дзю добился ряда титулов, в том числе абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версиям WBC/WBA/IBF. Заслуженный мастер спорта СССР, включен в Международный зал боксёрской славы.

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