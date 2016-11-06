Пакьяо победил Варгаса и спустя полтора года вновь стал чемпионом мира по боксу

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо вновь стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO, победив по очкам американца Джесси Варгаса. Все судьи отдали победу филиппинцу.

Таким образом, Пакьяо вернул себе чемпионский титул спустя полтора года после его потери в «бою века» против американца Флойда Мэйвезера и стал первым в истории сенатором-действующим чемпионом мира по боксу.

Напомним, что Пакьяо в апреле этого года решил завершить спортивную карьеру и посвятить себя политике, однако, всё же вернулся на профессиональный ринг.

На данный момент в активе 37-летнего филиппинца 59 побед (38 нокаутом) 6 поражений и 2 ничьих. Пакьяо является единственным в истории боксёром, который завоёвывал титулы чемпиона мира в восьми разных весовых категориях.

Читайте также:

Дмитрий Чудинов встретится с Мартином Мюрреем 12 ноября в Монако

Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию