Фигуристка Юлия Липницкая травмировалась на соревнованиях в Москве

Аксель в исполнении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Лепницкой закончился падением и травмой. Спортсменка прервала произвольную программу и ушла с арены под апплодисменты трибун.

Липницкая участвовала в командном турнире московского этапа серии Гран-при, передает ТАСС.

Спортсменка почти завершила производльную программу, но аксель Юлии не удался и она упала. Тренер фигуристки Алексей Урманов, посовещавшись с судьями, рекомендовал спортсменке завершить выступление, что она и сделала.

Тренер Юлии Липницкой пояснил журналистам, что у спортсменки проблемы со здоровьем: у нее почему-то сводит ногу. Недомогание фигуристка почувствовала перед выступлением, но решила выйти на лед.

За «откатанную» произвольную программу Липницкая получила 79,21 балла, а в сумме заработала 148,46 баллов, а это 11 место в турнире.