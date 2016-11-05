Последние поединки в рамках первого этапа Кубка мира по фехтованию закончились 5 ноября в Сан-Мауре (Франция). Россиянка Инна Дериглазова в финальном бою «заколола» свою американскую соперницу.

Российская «королева рапиры» одержала победу в финальном поединке над Николе Росс из США.

Инна Дериглазова - чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. 5 ноября воспитанница тренера Ильдара Мавлютова сошлась в финале личного турнира со спортсменкой из США Николе Росс и вышла из этого поединка победительницей: бой закончился со счетом 15:8 в пользу россиянки.

Медали за лидерство в командном списке спортсмены разыграют 6 ноября. В российскую сборную входят помимо Дериглазовой Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Диана Яковлева.