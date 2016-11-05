Этот сезон у российской сборной по пляжному футболу самый неудачный: российская команда впервые не выиграла ни одного турнира. Бронзовая медаль – тоже почетно, но это если не учитывать успехи прежних лет.

В игре за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу, что проходит в Дубае, сборная России смогла одолеть команду Таити, да и то с минимальным перевесом – 4:3, передает сайт championat.com.

Болельщики отметили, что в игре наши спортсмены после забитых двух мячей так расслабились, что едва и этот матч не «слили», но все обошлось и закончилось лучше, чем могло быть. В итоге россияне свою бронзу завоевали.

Голы забили Борис Никоноров (на 7-й минуте матча), Илья Леонов (на 11-й), Юрий Крашенинников (на 25-й) и Артур Папоротный (на 27-й минуте игры).

В финале турнира встретятся сборные Бразилии и Ирана.