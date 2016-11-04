В списке номинантов на лучшего игрока 2016 года 23 футболиста. Пресс-служба Международной федерации футбола опубликовала список футболистов, которые номинированы на почетное звание «Лучший игрок- 2016».

В числе претендентов на звание лучшего футболиста – 5 игроков «Реала», 4 футболиста из «Барселоны» и по паре игроков из клубов «Арсенал» и «Бавария». Все остальные из представленных клубов воспитали лишь по одному кандидату.

Лучшего игрока выберут сами болельщики и журналисты путем голосования. Звание «Лучший игрок» присуждается с 1991 года. Самым молодым обладателем этого звания стал в свое время 20-летний Роналдо, который стал первым, получившим эту награду два раза подряд.