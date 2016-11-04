Футболистов Гарварда сняли с турнира из-за сексизма

Футболисты юношеской сборной Гарвардского университета в США этот сезон в Лиге плюща пропустят: команду отстранили от студенческого турнира, чемпионами которого они являются из-за постов в соцсетях.

Дело в том, что старейший в истории Америки вуз имеет и женскую футбольную команду, и это, видимо, не дает покоя юношам, которые считают футбол уделом исключительно мужчин, передает Русская служба Би-би-си.

Руководству университета стало известно о переписке в футбольной чат-группе: там появились оскорбительные посты относительно девушек-футболисток. Парни публиковали фотографии девчонок и скабрезно их комментировали.

Студенческая газета эти комментарии обнаружила и не смогла молчать, устроив расследование. Дело дошло до президента университета Дрю Фауст, которая поступок юношей назвала "ужасным". Надо сказать, что и Дрю Фауст – первая в истории вуза женщина-президент, поэтому на инцидент она смотрела намного шире, решив, что сексизм в вузе не пройдет.

Так команда-чемпион оказалась вне турнира. Тренер юношей высказал сожаление о преждевременном окончании сезона, но решение вузовской администрации одобрил.