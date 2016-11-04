Завершился 4-й тур группового этапа Лиги Европы

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» сыграли свои матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Зенит» на своём поле принимал ирландский «Дандолк» и доминировал на протяжении всего матча. Счёт санкт-петербургская команда открыла на 42-й минуте – отличился полузащитник Виктор Жулиано. Во втором тайме ирландцам, однако, удалось отыграться – на 52-й минуте встречи счёт сравнял хавбек Дэрил Хорган. Удержать ничью, правда, игроки «Дандолка» не смогли – победу «Зениту» принёс второй гол Жулиано, который тот забил на 78-й минуте.

Таким образом, «Зенит» выиграл четвёртую игру группового турнира Лиги Европы и с 12 набранными очками обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. Лидирующую позицию «сине-бело-голубые» не уступят, даже если проиграют оба оставшихся матча. На втором месте в группе D идёт «Дандолк» с 4 очками, столько же у израильского «Маккаби» из Тель-Авива, который расположился на третьем месте. На последней строчке находится голландский «АЗ Алкмар», набравший 2 очка.

«Краснодар» свой матч проводил в гостях у немецкого «Шальке 04». Начали россияне активно и поначалу даже имели преимущество во владении мячом. На 23-й минуте у «Краснодара» был реальный шанс открыть счёт – полузащитник «быков» Рикардо Лаборде наносил удар с убойной позиции, но попал прямо во вратаря и не смог потом качественно сыграть на добивании. В следующей же атаке хозяева лишний раз подтвердили правдивость футбольной пословицы «не забиваешь ты – забивают тебе» – после быстрой атаки отличился защитник «Шальке» Жуниор Кайсара, а на 28-й минуте хавбек Набиль Бенталеб сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. Во втором тайме игра была равная, однако, отыграть хотя бы один мяч «Краснодар» не смог.

После четырёх игр «Краснодар» с 6 очками занимает вторую строчку в группе I с 6 очками. Лидирует «Шальке» с 12 очками, австрийский «Ред Булл Зальцбург» идёт на третьем месте с 3 очками, а на последнем месте расположился французский клуб «Ницца», также набравший 3 очка.

Результаты других матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы выглядят следующим образом:

Астана - Олимпиакос – 1:1;

Фенербахче - Манчестер Юнайтед – 2:1;

Заря - Фейеноорд – 1:1;

АПОЭЛ - Янг Бойз – 1:0;

Габала - Сент-Этьен – 1:2;

Андерлехт - Майнц – 6:1;

Маккаби (Тель-Авив) - АЗ Алкмар – 0:0;

Аустрия - Рома – 2:4;

Астра - Виктория Пльзень – 1:1;

Атлетик (Бильбао) - Генк – 5:3;

Сассуоло - Рапид (Вена) – 2:2;

Аякс - Сельта – 3:2;

Панатинаикос - Стандард – 0:3;

Гент - Шахтёр (Донецк) – 3:5;

Брага - Коньяспор – 3:1;

Ницца - Ред Булл Зальцбург – 0:2;

Фиорентина - Слован (Либерец) – 3:0;

ПАОК - Карабах – 0:1;

Спарта (Прага) - Хапоэль (Беэр-Шева) – 2:0;

Саутгемптон - Интер (Милан) – 2:1;

Цюрих - Стяуа – 0:0;

Вильярреал - Османлыспор – 1:2.

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