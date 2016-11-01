Чемпион Латвии по триатлону сжег себя в парке

Во вторник, 1 ноября, стало известно, что чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин сжег себя в одном из парков города Даугавпилс.

Труп спортсмена нашли рядом с памятником Вечного огня в парке Дубровина, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии. Чемпиону по триатлону, в прошлом очень известному спортсмену Калинину, который совершил акт самосожжения, было всего лишь 29 лет.

Эксперт Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова отметила, что начата проверка, в ходе которой будет проведена экспертиза. Сейчас нет оснований полагать, что мужчина был убит. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.