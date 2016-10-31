Российские атлеты получат по 4 миллиона за вынужденный пропуск ОИ в Рио

Российские олимпийцы, вынужденно пропустившие Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, получат денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России. Об этом стало известно 31 октября. В список внесено 42 спортсмена.

В числе лидеров на компенсацию - двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева и чемпион мира Сергей Шубенков, пишет «Газета.ru». Эти спортсмены получат от фонда по 4 миллиона рублей за то, что пропустили Олимпиаду не по своей воле. Третьей атлеткой, что получит такую же компенсацию, по информации «Спорт-Экспресса», станет Мария Кучина, чемпионка по прыжкам в высоту.

Список на компенсацию состоит из 42 фамилий, а выделено на все выплаты порядка 40 миллионов. Так что все оставшиеся деньги будут поделены между оставшимися спортсменами по различным критериям, о которых журналистам не объявили.