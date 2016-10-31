Хоккейный клуб «Автомобилист» возглавил Владимир Крикунов

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» возглавил Владимир Крикунов. Договор с ним заключен до конца игрового сезона - апреля 2017 года. Главная задача - вывести команду в плей-офф.

Крикунов приглашен главным тренером вместо Андрея Разина, с которым руководство клуба расторгло контракт за неудовлетворительные результаты команды: 12 место в Восточной конференции КХЛ, 31 очко в 27 играх. Впрочем, под его руководством команда прошла в плей-офф прошлого сезона, хоть и выбыла в 1/8 финала.

Однако вряд ли причина недовольства руководства была только одной. Например, генеральный директор «Автомобилиста» Максим Рябков хотел бы вернуть в команду вратаря Якуба Коваржа, играющего сейчас за «Северсталь» после конфликта с прежним руководством. Есть виды и на других перспективных игроков, но пока конкретно называть кого-либо рано.

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