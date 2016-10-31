В Париже стартует традиционный теннисный турнир мастерс серии в Берси. В этот раз без представителей России. И на этот раз к мильдонию это не имеет никакого отношения.



Некогда столь популярный и любимый российскими теннисистами турнир, принесший титулы Марату Сафину (2000, 2002 и 2004) и Николаю Давыденко (2006) сегодня для представителей России он все больше напоминает неприступную Бастилию.



Спустя десять лет после итогового триумфа на кортах Берси представителей России не оказалось не только в числе фаворитов, но и в основной сетке турнира. Более того, даже в квалификацию в этот раз не смогли попасть такие, подающие надежды, российские игроки, как, Андрей Кузнецов, или же Андрей Рублев.



Прошедшие же в квалификацию Михаил Южный и Карен Хачанов выбыли уже не следующий день. Причем, если Южный не смог пробиться из квалификации в основную сетку в матче из трех сетов против Пьера-Юга Эрбера (6:4,2:6,2:6), то Хачанов в последний момент снялся в связи с травмой мышц, которая беспокоила еще накануне.



Загадкой остается, почему оба российских игрока при таком раскладе были запрограмированны еще и на игры в паре - Михаил Южный с тем же Пьером-Югом Эрбером, в Хачанов с немцем Яном Леннардом Штруффом. Особенно Карен Хачанов, на прежних турнирах предпочитавший не распыляться на пару и игнорировавший ее даже при своей куда лучшей форме и отсутствии травм.



Впрочем, как показал нынешний турнир, бывают и более неприятаные обстоятельства. Так, например, британский игрок Даниэль Эванс в этот раз и вовсе не смог попробовать свои силы в турнире, оставшись без ракеток, улетевших вместе с другим его багажом в неизвестном направлении.

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