Сборная России по каратэ возвращается с чемпионата мира без медалей

Российским каратистам не удалось занять призовые места на чемпионате мира, завершившемся в австрийском Линце.

Первое место в общекомандном зачёте заняла сборная Японии, чьи спортсмены выиграли шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль. На втором месте финишировала команда Франции (3-2-4), а замкнули тройку лидеров каратисты из Ирана (3-0-3).

Лучший результат сборной России на турнире – седьмое место в женском командном кумитэ.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в августе этого года включил каратэ в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио наряду с соревнованиями по сёрфингу, скейтбордингу, бейсболу/софтболу и скалолазанию.

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