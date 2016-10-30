На Кубке мира по плаванию на короткой воде наши спортсмены Юлия Ефимова и Владимир Морозов стали лучшими, завоевав золотые медали. Ефимова взяла «золото» на дистанции 200 м, а Морозов был первым на 50 м.

Во второй день заключительных заплывов на Кубке мира, что прошел в Гонконге, Юлия Ефимова отличилась на двухсотметровой дистанции брассом: золотая медаль за 2 минуты и 16,49 секунд.

Россиянин Владимир Морозов 29 октября стал первым уроженцем России в истории плавания, который выиграл общий зачет Кубка мира. Владимир везет в Россию золотую медаль за победный финиш вольным стилем на 50 метрах: 21,16 секунды понадобилось спортсмену, чтобы преодолеть 50 метров по воде.

Отлично выступила в Гонконге и российская сборная, которая стала первой в смешанной эстафете 4x50 метров кролем.