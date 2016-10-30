Натан Бартфельд, прежде занимавший пост инспектора ФИФА, заявил о грубой ошибке судьи на прошедшем накануне матче «Спартак» - ЦСКА. Напомним, что игра закончилась уверенной победой «красно-белых».

Тема с неназначенным пенальти возникла сразу после матча, но в тот момент это было похоже на обычную «послематчевую истерию», когда соперники винят во всем судей. Но вот страсти улеглись и эксперты уверенно говорят: арбитр Алексей Николаев должен был назначить пенальти в ворота хозяев поля, но не сделал этого, передает РБК.

Во втором тайме матча «Спартак» - ЦСКА за игру рукой игроком «Спартака» судья просто обязан был назначить пенальти, - так считает бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд. В ходе матча мощный удар Зорана Тошича послал мяч в руку Дмитрия Комбарова. Таким образом, игрок «Спартака» нарушил правила, и то, что его не наказали пенальти, является грубой ошибкой судьи и требует разбирательства.

Сам Алексей Николаев инцидент с «ручной игрой» на 69 минуте игры видеть не мог, так находился спиной к игрокам, но это его не оправдывает: помощники должны были указать на ошибку.

«Спартак» тот матч выиграл со счетом 3:1.