Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде

Юная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева лидирует на втором этапе серии Гран-при, стартовавшем в Миссиссого (Канада). Россиянка не оставила соперницам шансов ни в короткой, ни в произвольной программах.

Стоит отметить, что золото 16-летней фигуристки, набравшей в двух прокатах 220,65 балла, стало для сборной России единственной медалью в Skate Canada. Второе место заняла фигуристка из Канады Кейтлин Осмонд (206,45), третьей стала японка Сатоко Мияхара (192,08). Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева показала четвертый результат (187,99).

28 октября Медведева установила личный рекорд в короткой программе, получив от судей 76,24 балла. Таким образом, фигуристка превзошла на 1,66 балла декабрьский результат 2015 года (74,58 балла).





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