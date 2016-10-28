Определились все четвертьфиналисты розыгрыша Кубка России по футболу

Завершились последние матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2016/17.

Московский «Локомотив» в гостях со счётом 3:1 уверенно обыграл самарские «Крылья Советов». Пожалуй, впервые с момента возвращения в «Локомотив» Юрия Сёмина в качестве главного тренера команда диктовала сопернику свои условия и показала по-настоящему качественную игру. Открыли счёт «железнодорожники» на 19-й минуте – отличился Маркес Майон, на 50-й минуте Александр Самедов удвоил преимущество своей команды, а на 63-й минуте Мануэль Фернандеш сделал счёт разгромным. Хозяевам, однако, удалось в концовке встречи «навалиться» на ворота «Локомотива» и отквитать один мяч – на 75-й минуте забил Алан Чочиев. В четвертьфинале «железнодорожникам» предстоит встретиться с клубом из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) – «Тосно», который в 1/8 финала обыграл московское «Динамо».

Махачкалинский «Анжи» в 1/8 играл дома против санкт-петербургского «Зенита» и разгромил гостей со счётом 4:0. Преимущество «Анжи» над соперником наблюдалось с самого начала игры и на 29-й минуте преобразовалось в гол Шамиля Гасанова. Во втором тайме «Зенит» лишился своего голкипера Михаила Кержакова, удалённого с поля за фол последней надежды, после чего преимущество хозяев стало и вовсе подавляющим. Филипп Будковский оформил дубль, забив на 62-й и 69-й минуте, а на 79-й минуте Бернард Бериша сделал счёт 4:0. Удалением Кержакова, однако, дело не ограничилось, и судья показал ещё две прямые красные карточки в самой концовке встречи – на 89-й минуте стычка возникла между полузащитником «Зенита» Жулиано и защитником «Анжи» Али Гаджибековым, в результате чего оба футболиста были наказаны. В четвертьфинале махачкалинцы сыграют с «Уфой», которая в 1/8 финала одолела в серии пенальти грозненский «Терек».

«Краснодар» в следующий раунд Кубка России прошёл не без труда. «Быки» в 1/8 дома принимали «Оренбург» и к середине второго тайма проигрывали со счётом 1:2 – счёт открыл хавбек «Оренбурга» Сергей Бреев на 55-й минуте матча, уже через две минуты защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сравнял счёт, а ещё через две минуты гости снова вышли вперёд благодаря голу полузащитника Павла Нехайчика. Вновь сравнять счёт хозяевам удалось на 67-й минуте – отличился полузащитник Марат Измайлов. В дополнительное время хозяева забили третий мяч – на 100-й минуте дубль оформил Гранквист, при этом гости также имели несколько опасных моментов и могли довести игру до серии пенальти, однако, сделать этого не смогли, к тому же доигрывать встречу гостям пришлось вдесятером – на 106-й минуте вторую жёлтую получил защитник Адесойе Ойеволе. В ¼ финала «Краснодар» встретится с «Уралом», который выбил из турнира пермский «Амкар».

В последней четвертьфинальной паре казанский «Рубин», обыгравший в 1/8 клуб «СКА-Хабаровск», сыграет с новосибирской «Сибирью», одолевшей красноярский «Енисей». Все матчи ¼ финала стартуют после зимней паузы.

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