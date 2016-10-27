Освобождение Емельяненко опроверг его адвокат

Александр Емельяненко продолжает находиться за решеткой. Появившаяся информация о досрочном освобождении бойца MMA является ложной.

Ранее в четверг «АН-онлайн» цитировали СМИ, которые сообщили, что Емельяненко освободился по УДО. Уточнялось, что известный спортсмен может провести первый бой после возвращения из тюрьмы до конца текущего года.

Однако позже появилось официальное опровержение от адвоката бойца Кахабера Долбадзе. Юрист заявил «Р-Спорт», что изменений в судьбе его клиента не произошло - как и раньше, Емельяненко находится в колонии.

Напомним, в прошлом году Емельяненко вынесли обвинительный приговор за изнасилование домработницы. Известный своим буйным нравом спортсмен получил 4,5 года лишения свободы.

Читайте также:

Другие новости спорта