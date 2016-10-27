Определились все участники турнира Tech-KREP FC: PRIME 4

Стали известны все участники бойцовского шоу Tech-KREP FC: PRIME 4, который пройдёт 29 октября в Краснодаре.

Главным событием турнира станет поединок за титул чемпиона России по К-1 в весовой категории до 69 кг между действующим обладателем пояса, чемпионом мира по тайскому боксу Евгением Воронцовым из Нижнего Новгорода и трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Даниилом Винником из Краснодара.

Со-главным событием вечера будет бой по правилам ММА в весовой категории до 77 кг между обладателем Кубка России по боевому самбо Байзетом Хатхоху и поляком Салимом «Гризли» Тоуари.

Также в основную программу турнира войдёт поединок между победителем Гран-при PRIME Selection-2015 Гогой Шаматавой и чемпионом СЗФО по боевому самбо Давроном Хамиткулой.

Кроме того, в рамках вечера пройдут финальные бои PRIME Selection-2016 в пяти весовых категориях. Состав пар выглядит следующим образом:

до 100 кг: Аркадий Лисин (Краснодар, Россия) - Абдулбасир Меджидов (Ставрополь)

до 70 кг: Виктор Колесник (Краснодар, Россия) - Джафар Исмиев (Баку, Азербайджан)

до 84 кг: Сергей Ясковец (Ростов-на-Дону, Россия) - Залим Аюбов (Нальчик, Россия)

до 77 кг: Давид Бархударян (Краснодар, Россия) - Кямран Аббасов (Новороссийск, Россия)

до 61 кг: Арен Акопян (Москва, Россия) - Азамат Керефов (Нальчик, Россия).

Предварительный файт-кард:

до 61 кг: Денис Домитращук (Евпатория, Россия) - Евгений Бондарев (Краснодар, Россия)

до 61 кг: Эльдар Охтов (Черкесск, Россия) - Бислан Шехетель (Майкоп, Россия).

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