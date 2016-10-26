Футбольный клуб "Рубин"из Казани 26 октября вышел в четвертую часть финала Кубка России, одолев во время дополнительно назначенных минут СКА из Хабаровска со счетом 1:0. Матч проходил в Казани.

Основного времени футболистам не хватило, чтобы понять, кто сильнее, но вот в дополнительные минуты гол Самуэля Гарсии на 119 минуте дал «Рубину» путевку в четвертьфинал Кубка России, передает ТАСС.

В игре «отличился» игрок СКА Андрей Киреев, получивший от арбитра прямую красную карточку (44-я минута игры)

Примечательно, что предыдущую встречу «Рубин» выиграл у «Читы» с таким же счетом 1:0.

Коллегами «Рубина» по четвертьфиналу стал сегодня и клуб «Уфа», который в Грозном переиграл местную команду «Терек», и тоже не в основное время (оно завершилось ничьей 1:1), а по серии пенальти, итог встречи - 4:3.

В четвертьфинале "Рубину" предстоит встретиться с "Сибирью" из Новосибирска, а "Уфа" попробует одолеть тот клуб, что выйдет победителем в матче "Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург).