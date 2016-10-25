Умер легендарный футболист Карлос Альберто Торрес

В Бразилии 25 октября умер от сердечного приступа знаменитый футболист Карлос Альберто. Об этом сообщает официальный портал Международной федерации футбола (ФИФА). Карлосу Альберто было 72 года.

На триумфальном для Бразилии чемпионате мира 1970 года Карлос был капитаном сборной страны, а по завершении спортивной карьеры он входил в символическую сборную мира XX века, передает «Лента.ru».

Спортивное амплуа Карлоса – защитник. Уже в 19 лет спортсмен подписал контракт с «Флуминенсе» и на первом же матче показал виртуозную технику и прекрасное видение обстановки на поле.

По мнению специалистов и критиков, Карлос Алберто в финальном матче чемпионата мира 1970 года, когда он стал чемпионом мира, забил самый лучший гол в мировой истории футбола.

Карлос Алберто Торрес провел 445 матчей и забил 40 голов в клубе «Сантос», играл вместе с такой же легендой футбола Пеле, защищал оборону в клубе «Флуминенсе», «Фламенго», играл и в американской команде «Нью-Йорк Космос».

По окончании спортивной карьеры Карлос работал тренером, занимался политикой, но так и остался футболистом. В последние годы жизни Карлос работал спортивным комментатором на телевидении. У Карлоса есть сын – Карлос Алешандре Торрес, тоже футболист, пусть и не такой знаменитый, как его отец.