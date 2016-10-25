Прямо во время матча теннисистка из России остригла косу ради победы

Поступок нашей теннисистки, который не только показал характер русской женщины, но и несгибаемую волю к победе, поразил даже тех, кто далек от большого спорта. Прямо во время игры в Сингапуре Светлана Кузнецова отрезала себе косу на глазах у всех зрителей.

Такого явно не ожидал никто, а потому как болельщики, так и комментаторы были больше, чем шокированы. В перерыве состязания с Агнешкой Радваньской из Польши наша теннисистка попросила принести ножницы. А потом совершила поступок, который вполне может войти в историю российского тенниса, сообщает 1tv.ru.

Как потом объяснила сама Светлана Кузнецова, это была вынужденная мера. Коса постоянно мешала ей во время игры, поэтому ее и постигла печальная участь. Правда, жертва оказалась не напрасной. Наша теннисистка одержала победу в матче.