МОК решил не лишать медали погибшего российского борца

МОК принял решение не лишать награды борца вольного стиля Бесика Кудухова, погибшего в автокатастрофе почти три года назад, несмотря на то, что его допинг-проба дала положительный результат.

По словам замглавы Федерации спортивной борьбы России Георгия Брюсова, повторная проверка допинг-пробы, которая была взята у спортсмена на Олимпийских Играх в 2012 году, выявила положительный результат на туринабол. Это вещество является анаболическим стероидом, способствующим росту мышечной массы.

Однако несмотря на это МОК прекратил расследование в отношении Кудухова и решил не лишать спортсмена серебряной медали, которую он завоевал на ОИ-2012. О причинах принятого решения не сообщается.

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