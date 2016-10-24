Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), публикуемого на её сайте. Неделю назад спортсменка спустилась до 93-й строки после дисквалификации.

Рейтинг ассоциации составляется по итогам 52 недель, хотя с начала отсчета дисквалификации Шараповой прошло всего 38. Россиянка была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении допинга 26 января текущего года и не смогла участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Только в октябре Спортивный арбитражный суд откликнулся на апелляцию спортсменки, однако лишь сократил срок дисквалификации с 24 до 15 месяцев. Хотя к десяткам иностранных спортсменов, пробы которых также показали присутствие запрещенных веществ, вообще не были применены санкции. Это выяснилось после публикации взломанных хакерами архивов документов Всемирного антидопингового агентства.

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