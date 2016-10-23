Российские фигуристы стали третьими на Гран-при США

Пара российских фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию "Скейт Америка", что завершился в Чикаго.

Показав свою короткую программу, россияне вышли на первую строчку рейтинга турнира, передает ТАСС.

В произвольной программе Тарасова и Морозов показали лишь пятый результат, получив 110,70 балла. В итоге по результатам короткой и произвольной программ они набрали 185,94 балла.

Первое место в соревнованиях заняли канадцы Джулианна Сегин и Шарли Билодо (197,31 баллов), второе - американская пара Хэйвен Денни и Брэндон Фрэйзер (192,65).

Соотечественники Тарасовой и Морозова, пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов, набрали 174,52 балла и заняли пятое место.