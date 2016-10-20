WADA выразило желание сотрудничать с Колобковым

WADA выразило желание сотрудничать с Павлом Колобковым, назначенным на пост министра спорта накануне, в области восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В агентстве заявили, что WADA сотрудничает с официальными лицами государства и представителями спорта для обеспечения соблюдения требований антидопингового кодекса, и Россия в этом случае не исключение. Поэтому работа в данном направлении продолжится с новым российским министром спорта.

Ранее по решению WADA была приостановлена работа Российской антидопинговой лаборатории, а РУСАДА объявлено несоответствующим антидопинговому кодексу.

Читайте также:

Бах заявил о необходимости дать России возможность ответить на обвинения WADA

См. все новости дня