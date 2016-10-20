Ефимова хочет подать в суд из-за скандала с допингом
20 октября 2016, 18:52 [ «АН-онлайн» ]
Пловчиха Юлия Ефимова рассматривает возможность подать иск с целью возмещения морального ущерба в связи с обвинениями в употреблении допинга накануне ОИ-2016.
Агент Андрей Митьков, представляющий интересы спортсменки, завоевавшей на играх в Рио две серебряных медали, сообщил, что до настоящего момента извинения по поводу прозвучавших обвинений не были принесены. В связи с этим в настоящее время с юристами, в том числе и зарубежными, обсуждается возможность обращения в суд для получения компенсации морального вреда.
Во время проведения Олимпиады два американских пловца выразили недоумение по поводу допуска Ефимовой к Играм из-за выявленных нарушений с ее стороны. Ранее спортсменка была отстранена от участия, однако Спортивный арбитражный суд постановил, что ее недопуск противоречит правилам.
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