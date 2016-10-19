Виталий Мутко стал вице-премьером по спорту, туризму и молодёжной политике

Стало известно, что недавно созданную должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики займет Виталий Мутко. На посту Министра спорта его заменит Павел Колобков.

19 октября президент РФ подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером. Предложение закрепить за одним вице-премьером описанного функционала озвучил сам президент РФ. Тогда он обосновал свою позицию, напомнив о близости понятий спорта, туризма и молодежи.

Предложение о переводе Виталия Мутко на вновь созданную должность и кандидатуру Павла Колобкова на освободившийся пост министра спорта внёс премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Мутко возглавлял министерство с мая 2008 г. Павел Колобков, титулованный спортсмен - фехтовальщик был до последнего времени его заместителем.

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