Боксеры-полутяжи в Екатеринбурге сразятся за титул чемпиона WBA

В Екатеринбурге пройдет турнир по профессиональному боксу «Ратиборец 4». В рамках турнира состоится профессиональный поединок за чемпионский титул по версии WBA в полутяжелом весе.



Соревнования пройдут 29 октября на площадке СОК «Арена» на улице Ильича, 67. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. За чемпионский пояс сразятся российский боксер Дмитрий Бивол, действующий чемпион США по версии WBC-USNBC и временный чемпион мира по версии WBA, и обладатель титула чемпиона Танзании и Африки по версии UBO Абдалла Пазивапази.



Всего в ходе вечера на ринге пройдут девять боев, в числе которых поединок начинающих боксеров из Нижнего Тагила, а также первый бой уральского боксера Никиты Кузнецова на профессиональной арене. На этот раз его соперником будет филиппинский боксер Ласпинас Рей. В случае, если Кузнецов одержит победу, он сможет в будущем принять участие в поединке за чемпионский пояс.



Особенностью вечера станет поединок представительниц прекрасного пола. Тагильчанка Ирина Серебренникова сразится со спортсменкой со Ставрополья Патимой Айшаловой.



Напомним, что предыдущий турнир «Ратиборец 3» прошел в конце августа в СОК «Арена». В финальном поединке Зелимхан Умиев из клуба «Ахмат» сразился с уральским спортсменом и участником клуба «Храбр» Кириллом Штриплингом, которого победил, применив болевой прием. Спустя несколько дней Штриплинг был убит в перестрелке на улице Депутатской у дома Олега Шишова. К дому предпринимателя он приехал, чтобы поддержать Дмитрия Пестрикова, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в организации массовых беспорядков.