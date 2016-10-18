Французский футболист вызвал на поединок чемпиона UFC Коннора Макгрегора

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру вызвал на поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Коннора Макгрегора. Запись разговора двух будущих поединщиков появилась на YouTube.

Оливье Жиру отмечает, что никогда не выходил на ринг, однако готов встретиться с ирландцем и продержаться против него хотя бы десять секунд. Макгрегор в свою очередь сообщает, что никогда не бил футболистов, но раз Оливье хочет поиграть в другие игры, он ему это удовольствие предоставит, передает «Лента.ru».

Вызовет ли Макгрегор Оливье Жиру на футбольный поединок, пока не ясно, но футболисту вначале предстоит выдержать бой с чемпионом…