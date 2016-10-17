VI Международный форум «Россия – спортивная держава» завершил свою работу

Завершил свою работу четырехдневный Международный форум «Россия – спортивная держава». Шестой по счету форум проходил во Владимирской области, на территории спортивного курорта «Доброград» с 10 по 13 октября.

На главной деловой площадке обсуждались ключевые вопросы развития спорта в нашей стране и в мире. В форуме приняли участие Президент РФ, члены Правительства РФ, депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители федеральных министерств РФ, представители органов исполнительной власти из 81 субъекта РФ, главы международных и российских спортивных федераций, титулованные спортсмены, главы крупных компаний. Общее количество гостей составило более 3000 участников

Насыщенная деловая программа форума включала все актуальные вопросы современной спортивной индустрии:

Продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Развитие массового спорта в системе здорового образа жизни населения

Развитие человеческого потенциала и подготовка кадров для спортивной отрасли

Модернизация системы подготовки спортивного резерва

Противодействие глобальным угрозам: борьба с договорными матчами, допингом, создание среды, свободной от дискриминации и насилия среди болельщиков

Эффективное взаимодействие спорта и бизнеса

Развитие производства отечественных спортивных товаров

Роль женщины в спорте

Применение информационных технологий, открытых данных и новых медиа в развитии массового спорта

Развитие национальных и неолимпийских видов спорта

Формирование условий для комплексного развития горнолыжной индустрии в России

Помимо деловой программы, мероприятия форума включали яркие события с участием руководителей министерств и ведомств из различных регионов нашей страны. Так, например, под патронатом АНО «Форум «Спортивная держава» был организован турнир по мини-футболу «Кубок Министерств», в котором приняли участие представители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ. Зрелищный захватывающий турнир стал отличным примером популяризации здорового образа жизни и физической активности, продвижения идеи единства и социальной сплоченности.

Сам министр спорта РФ Виталий Мутко не остался в стороне от участия в спортивных состязаниях, проводимых в рамках форума: вместе со спортсменами, студентами и гостями форума он вышел на беговую дорожку, чтобы открыть соревнования по массовым забегам. «Мы посвящаем этот забег старту Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в 2017 году в Сочи, и, конечно же, открытию шестого международного форума "Россия - спортивная держава», - отметил Виталий Мутко.

В первый день проведения форума была открыта интерактивная выставка MSIP «Современный спорт, инновации и перспективы» и международная выставка прессы «Спортивная литература, пресса и мультимедиа», на которых были представлены новейшие разработки спортивной отрасли, лучшие образцы спортивной литературы, одежды, инвентаря. На открытии выставки Виталий Мутко обратился с приветственным словом к гостям и участникам спортивного праздника: «Впервые мы проводили Форум в 2009 году и говорили о том, какое место занимает спорт в жизни людей, что еще необходимо сделать для его развития, какие формы работы выбрать. Хочу поблагодарить хозяев этого Форума. Мы находимся в центре "золотого кольца", в центре нашей родины. Владимирская область является одним из лидеров развития спорта. Надеюсь, тут вы увидите новые технологии, образцы государственного частного партнерства. Сегодня на выставке вы сможете познакомиться с отечественными производителями спортивного оборудования, мощными проектами, такими как чемпионат мира-2018. Мы большая спортивная держава, спорт у нас на подъеме. За последние годы порядка 20 млн. граждан пришли в спорт. И этот показатель увеличивается, поэтому мы должны соответствовать. И нам есть, что показать, и есть, чем гордиться».

Ведущие российские спортсмены, Ирина Слуцкая, Светлана Хоркина, Бату Хасиков и многие другие, съехались на открытие форума, чтобы принять участие в деловых заседаниях и посетить выставочные экспозиции. В рамках открытия выставки MSIP Виталий Мутко провел церемонию посвящения в послы ГТО губернатора Владимирской области Светланы Орловой, олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой и депутата Государственной Думы, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой.

Центральным событием Форума «Россия – спортивная держава» стало пленарное заседание в г. Коврове, которое посетил Президент РФ Владимир Путин: «Мы вместе должны сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спорта, чтобы он был открытым, вне политики, чтобы его идеи и ценности объединяли народы, - заявил в своей речи Владимир Путин. - Когда мы говорим о чистоте спорта, то имеем в виду не только политику, которая вмешивается в спорт. Мы имеем в виду и борьбу с допингом. Мы будем бороться за чистоту спорта, но, безусловно, мы должны знать, что и как делается в этой сфере, мы должны знать, кого проверяют, как проверяют, когда, какими средствами, каковы результаты этих проверок и что сделано по этим результатам. Мы видим, сколько разрешений по медицинским показателям получают те или иные спортсмены. Наверное, это так, я не буду сейчас это ставить под сомнение, но нужно понять, что с этим делать, иначе столкнемся с тем, что скоро победы будут только за людьми, которые страдают хроническими заболеваниями. В олимпийской хартии прямо сказано, что цель олимпизма - служить гармоническому развитию человечества, способствовать созданию мирного общества. Эти цели главные для международного спорта. Именно к ним нужно стремиться, именно их нужно развивать».

Тему допинга затронули в своих выступлениях и иностранные гости. Так, Президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти отметил, что лично отстаивал решение по индивидуальному допуску россиян к Олимпийским играм 2016 года. «Что касается практических проблем сегодня, допинг является той проблемой, которая затронула Россию и другие страны в мире, - заявил Риччи Битти на заседании, - Я с гордостью могу сказать, что я стоял за решением, которое позволило принимать индивидуальные решения по допуску россиян к Рио. На меня многие нападали, но я горд этим решением. Верю, что олимпийское движение во многом из-за этого по-прежнему объединено. Россия нуждается в олимпийском движении, а мы нуждаемся в России - спортивной державе».

На итоговом пленарном заседании форума Министр спорта В.Л. Мутко отметил: «Мы за последние годы стали мировой спортивной державой. До 2021 года мы абсолютно заняты крупными спортивными соревнованиями».