Бурзиев: На ЧЕ по ММА Россия может рассчитывать на «золото» в каждом весе
17 октября 2016, 15:47 [ «АН-онлайн» ]
В преддверии чемпионата Европы по ММА, который пройдёт в Санкт-Петербурге 20-21 октября, вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев поделился ожиданиями от турнира.
«В нынешнем году чемпионат Европы должна была принять Грузия, но, в связи с организационными трудностями, он был перенесен на полтора месяца в Санкт-Петербург. Из-за этого планы подготовки всех национальных сборных оказались немного сбиты. Но увеличилась интрига, – какая из команд подготовится лучше к чемпионату с учетом изменений, – рассказал Бурзиев. – Наша команда проводит тренировочный сбор в Старом Осколе под руководством Геннадия Капшая на известной базе Дворца спорта имени Святого Александра Невского. По медальным ожиданиям хочется подчеркнуть, что сегодня состав сборной – один из самых сильных за все четыре года существования национальной команды».
Также Бурзиев отметил, что, несмотря на сильный уровень спортсменов из команд-конкурентов, россияне могут взять «золото» в каждой весовой категории. Заявку на участие в чемпионате Европы по ММА уже подали Армения, Испания, Азербайджан, Беларусь, Чехия, Италия, Германия, Грузия, Латвия, Украина, Молдавия и другие страны.
Состав сборной России выглядит следующим образом:
До 61,2 кг: Касумов Касум (Чеченская Республика);
До 65,8 кг: Ашурлаев Наби (Республика Дагестан);
До 70,1 кг: Мусаев Шамиль (Московская обл.);
До 77,1 кг: Хирамагомедов Гаджимурад (Москва);
До 84 кг: Абдулаев Шамиль (Москва);
До 93 кг: Шахрудинов Магомед (Ленинградская обл.);
Свыше 93 кг: Куниев Ризван (Республика Дагестан).
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